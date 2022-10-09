На Ставрополье мужчина лишился 800 тысяч рублей после разговора с мошенником

Мужчина доверился мошеннику и лишился крупной денежной суммы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отдел полиции Невинномысска обратился мужчина, который рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что стал жертвой мошенников. Злоумышленник убедил местного жителя перевести на якобы защищенный счет 800 тысяч рублей.

Неизвестный представился пострадавшему сотрудником крупного банка и рассказал, что на его имя мошенники хотят оформить кредит. Дальше злоумышленник ввел в заблуждение жителя Невинномысска и предложил перевести всю сумму на «безопасный» счет.

- После выполнения всех действий якобы представитель финансовой организации перестал выходить на связь, и гражданин обратился с заявлением в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, кто звонил жителю Невинномысска, а по факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.