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Общество9 октября 2022 10:06

На Ставрополье женщина сломала ногу односельчанину за отказ помочь ей

Нападавшая побила мужчину деревянной палкой
Алексей ЗИМЕНОК
Мужчина получил перелом ноги.

Мужчина получил перелом ноги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Грачёвском округе жительницу села Бешпагир подозревают в избиении соседа деревянной палкой. Удары были нанесены с такой силой, что мужчина получил перелом ноги. Об этом рассказали в прессе-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, 8 октября 2022 года, пострадавший мужчина собрал у себя небольшую компанию друзей. Застолье проходило на придомовой территории. В какой-то момент праздник был прерван просьбой женщины. Односельчанка попросила у мужчины помощь.

- Гражданин ответил отказом, однако женщину это не устроило. В ходе возникшего между ними словесного конфликта злоумышленница взяла деревянную палку и ударила мужчину по ноге, - уточнили в ведомстве.

В данный момент возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Если вина женщины будет доказана, то ей может грозить лишение свободы сроком на 10 лет.