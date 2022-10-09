На Ставрополье женщина сломала ногу односельчанину за отказ помочь ей

Мужчина получил перелом ноги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Грачёвском округе жительницу села Бешпагир подозревают в избиении соседа деревянной палкой. Удары были нанесены с такой силой, что мужчина получил перелом ноги. Об этом рассказали в прессе-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, 8 октября 2022 года, пострадавший мужчина собрал у себя небольшую компанию друзей. Застолье проходило на придомовой территории. В какой-то момент праздник был прерван просьбой женщины. Односельчанка попросила у мужчины помощь.

- Гражданин ответил отказом, однако женщину это не устроило. В ходе возникшего между ними словесного конфликта злоумышленница взяла деревянную палку и ударила мужчину по ноге, - уточнили в ведомстве.

В данный момент возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Если вина женщины будет доказана, то ей может грозить лишение свободы сроком на 10 лет.