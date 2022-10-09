В Кисловодске полицейские задержали серийного вора

Вор пользовался временным отсутствием внимания сотрудников магазина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали о 10 заявлениях, которые поступили от жителей Кисловодска. Все они были представителями торговых организаций, которые сообщили о кражах товаров в магазинах.

Полицейским удалось оперативно установить личность подозреваемого, а также найти его. Выяснилось, что похитителем товаров был 29-летний местный житель. Пока сотрудники магазина временно отвлекались на что-то, он быстро похищал товар. Затем злоумышленник продавал украденный товар третьим лицам, а полученные деньги тратил на свои нужды. По подсчетам специалистов, сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей.

- Отделом дознания ОМВД России по городу Кисловодску в отношении фигуранта возбуждено десять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158.1 (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), которые будут соединены в одно производство, - сообщается в ведомстве.