Глава Ессентуков пригласил детей мобилизованных ессентучан на свето-музыкальное представление

Александр Некристов пригласил детей мобилизованных ессентучан на свето-музыкальное шоу. Фото: пресс-служба города Ессентуки

Глава города-курорта, мэр Ессентуков Александр Некристов сегодня передал билеты на свето-музыкальное шоу детям мобилизованных. В воскресный день ребята вместе со своими мамами и бабушками отправились на просмотр представления по мотивам популярного мультсериала в городском Доме культуры.

- На сегодняшнее шоу мы пригласили самых маленьких ессентучан. Для более старших ребят подберем мероприятие по возрасту и интересам в выходные и каникулы, - уточнил глава Ессентуков.

Напомним, что день назад Александр Некристов приехал в воинскую часть в одной из республик СКФО, где сейчас проходят подготовку мобилизованные бойцы из Ессентуков. Глава города-курорта привез воинам необходимые товары, угощения и передал теплые приветы из их родного дома.

- Со всеми я и мои заместители находимся на постоянной связи. В любое время готовы подключиться к решению любого вопроса, - написал глава Ессентуков в своем официальном телеграм-канале, когда закончил поездку в воинскую часть.