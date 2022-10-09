На Ставрополье два грабителя вывезли у фермера 3,5 центнера картофеля

Воры вынесли 15 мешков с картофелем. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Петровском городском округе Ставрополья произошла необычная кража. У жителя поселка Прикалаусского украли 3,5 центнера картофеля. После крупной пропажи мужчина обратился в полицию.

Участковые оперативно приступили к установлению личности подозреваемого, но грабителей оказалось двое. Друзья-односельчане воспользовались отсутствием хозяина домовладения и проникли на территорию домовладения. Из незапертой хозпостройки они вывезли 15 мешков овощей.

- Помощь в перевозке похищенного злоумышленникам оказал знакомый, который не был осведомлен о противоправных намерениях приятелей, - прокомментировали инцидент в полиции.

Часть украденного удалось изъять и вернуть законному хозяину, но вторую половину злоумышленники успели продать третьим лицам. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).