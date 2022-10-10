На Ставрополье значительно снизился уровень заболеваемости коронавирусом

Уровень заболеваемости коронавирусом на Ставрополье значительно снизился: на 855 выздоровевших от вируса людей всего 29 заболевших, госпитализировали 21 человека. Среди пациентов 15 детей, ни одному из совершеннолетних не понадобилась госпитализация. Об этом в своих официальных соцсетях сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— За прошедший день выздоровели 855 человек. Уровень заболеваемости значительно снизился. Будьте здоровы и берегите себя! – пишет глава региона.

Вакцинация продолжается: первый компонент вакцины за последние сутки получили 291 человек, полную вакцинацию прошли 146 человек. На конец прошедшей недели число выздоровевших в регионе составило 223 300 человек.

Также ранее сообщалось, что на Ставрополье начало недели, 10 и 11 октября, согласно прогнозу синоптиков будет дождливое. В отдельных местах региона ожидаются сильные дожди.