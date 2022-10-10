«Россети Северный Кавказ» повысили надежность энергоснабжения 600 тысяч потребителей в СКФО

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики группы «Россети Северный Кавказ» завершают подготовку электросетевого комплекса к работе в сезон пиковых нагрузок.

Среди ключевых мероприятий программы технического обслуживания и ремонтов, запланированной на текущий год, специалисты уже провели ремонт почти 5 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения. В том числе 672 км воздушных ЛЭП высокого класса (35 кВ и выше) и более 4,3 тыс. км потребительских сетей 0,4-10 кВ, непосредственно обеспечивающих энергоснабжение жителей и предприятий макрорегиона.

Благодаря реализованным мероприятиям повышена надежность энергоснабжения порядка 600 тыс. потребителей в СКФО.

Все мероприятия проходят своевременно, в соответствии с запланированными сроками.

Напомним, на плановую подготовку энергообъектов в семи регионах СКФО «Россети Северный Кавказ» направят в текущем году порядка 3,3 млрд рублей.

В работах задействованы более 2,4 тыс. специалистов в составе 597 бригад. Энергетики обеспечены необходимой спецтехникой и средствами защиты.