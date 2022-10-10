Семьям мобилизованных дагестанцев выдадут 100 тысяч рублей

Семьи мобилизованных дагестанцев получат по 100 тысяч рублей единовременной выплаты. Всех глав муниципалитетов и военкоматов попросили выдать деньги своевременно тем, кому они положены. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своих официальных соцсетях.

— Как я уже говорил ранее, пока наши ребята с оружием в руках защищают страну, их семьи не останутся без поддержки. И единовременная выплата – лишь один из способов их поддержать, – пишет глава Дагестана. Семьи вскоре получат деньги, которые смогут потратить по своему усмотрению.

Также в городе Кисловодске Ставропольского края открыли новый фонд помощи мобилизованным и их семьям. Некоммерческая организация получила название «Кисловодск. За наших». Основной задачей фонда станет сбор и распределение средств для обеспечения бойцов.