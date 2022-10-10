На Ставрополье 60-летний гражданин обвиняется в убийстве 28-летнего мужчины

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Следствие установило, что ночью 23 июня 2022 года обвиняемый, 60-летний житель села Правокумского Советского городского округа Ставропольского края, на почве ревности к женщине убил 28-летнего мужчину кухонным ножом. Удары проходили в область груди, от них потерпевший скончался на месте.

— Следователь СК России собрал достаточную доказательственную базу. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Также на Ставрополье мужчину, который убил двух человек, осудили на 18 лет и 3 месяца. Бытовой конфликт перерос в драку, после который осужденный вынес тела потерпевших во двор, положил на них диван и поджег. Сгоревшие тела в тот же день нашли жители села и обратились в полицию.