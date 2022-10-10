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Происшествия10 октября 2022 9:39

Информация о минировании городского суда в Кисловодске оказалась ложной

Эвакуировали 65 человек
Данил Юрков

Ранее утром 10 октября было отправлено сообщение с информацией о минировании городского суда города Кисловодска. Оперативные службы выехали на место, людей эвакуировали. Однако после проверки информация не подтвердилась.

— Информация о минировании суда в Кисловодске, которая поступила в понедельник утром, не подтвердилась. Оперативные службы экстренно выехали на место. Эвакуировали 65 человек, – пишет глава Кисловодска Евгений Моисеев.

После этого людей пустят обратно в здание. Суд продолжит работать в штатном режиме. Опасности не было обнаружено, поэтому службы сворачивают свою работу.

Напомним, что также аналогичная информация появилась в Железноводске. На место выдвинулись спецслужбы, людей эвакуировали. Злоумышленники и их цели остаются неизвестными, однако подобные сообщения продолжают поступать в службы.