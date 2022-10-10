В Железноводске проверили информацию о минировании суда

Утром 10 октября появилась информация о минировании здания городского суда в Железноводске. Спецслужбы выдвинулись на место, чтобы выявить и обезвредить угрозу. На месте оказалось, что взрывчатых устройств в здании нет. После проведения проверки людей впустят обратно в здание.

— Информация о минировании суда не подтвердилась, – пишет глава Железноводска Евгений Бакулин. Взрывчатых веществ в здании обнаружено не было, так что спецслужбы сворачивают работу, а людей пускают обратно.

Напомним, что информация о минировании городского суда появилась также в Кисловодске. Однако опасности, как оказалось, нет. Людей пустят обратно и здание продолжит работать в штатном режиме.

Ни в одном из случаев нет информации о злоумышленниках и их цели. Сообщения о минировании инфраструктуры продолжают время от времени поступать в спецслужбы и ведомства.