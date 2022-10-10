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Общество10 октября 2022 10:01

Нескольким детским садам, интернатам и больницам на Ставрополье по заявке включили отопление

Тепло дали в Апанасенковском, Новоселицком округах, а также в Ессентуках и Кисловодске
Данил Юрков

На Ставрополье с 10 октября начало поступать отопление в некоторые соцобъекты: в Апанасенковском, Новоселицком округах, а также в Ессентуках и Кисловодске тепло дали в нескольких детсадах, школах, интернатах и больницах. Это сделано по заявке из-за похолодания в зданиях по просьбе людей.

— Глава города или округа в случае похолодания имеет право принять решение о подаче тепла в дома в любой момент, – рассказал министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.

Также ранее сообщалось, что в школы и детские сады Кисловодска тепло поступит 10 октября. Досрочное включение отопления произошло по просьбе жителей. Ставрополье готово к тому, чтобы подогреть батареи. Так, в скором времени тепло будет подаваться во все соцобъекты.