На Ставрополье начинающий водитель спровоцировал аварию с шестью пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 9 октября около 21:40 на 551 км автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь» водитель «Лады Гранты» выезжал со второстепенной дороги и не дал преимущество в движении «Семерке». В итоге произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек.

— В больницу доставлены оба водителя, 2 пассажира «Семерки» (14 и 20 лет) и 2 пассажира «Гранты» (15 и 16 лет), – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем «Гранты» был 18-летний житель села Грачевка со стажем вождения менее года. У 19-летнего водителя «Семерки» годовой стаж вождения, а автомобиль он приобрел за два дня до ДТП. Теперь водителям предстоит дождаться окончания проверки по факту аварии, которое выяснит степень ответственности участников движения.

К расследованию подключена инспекция по делам несовершеннолетних и родители пострадавших подростков.