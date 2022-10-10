В 2022 году на Ставрополье планируется модернизировать 75 медицинских учреждений

Медицинские учреждения на Ставрополье модернизируются по государственным контрактам: 41 учреждение уже отремонтировано, еще 34 ожидают ремонта. Об этом сегодня, 10 октября, было сказано на видеоконференции по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которую провел губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Необходимо заблаговременно заключить контракты и провести всю подготовку к ремонтным работам. Это позволит с первых дней будущего года включиться в работу и завершить запланированные мероприятия в срок, – сказал глава региона.

Также детская больница в Ставрополе прокомментировала видео с тараканами в онкологическом отделении. Там подчеркнули, что они могут использовать только самые безопасные дезинсекционные средства. Больница предпринимает необходимые меры, чтобы избавиться от тараканов. Если пациентам позволяет здоровье, персонал больницы просит есть не в палате, а в столовой.