В Невинномысске с 11 по 12 октября перекроют железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд в Невинномысске будет закрыт для всех видов транспорта с 11 по 12 октября из-за проведения на участке ремонтных работ по замене устройств заграждения переездов. Об этом в своих официальных соцсетях написал глава Невинномысска Михаил Миненков.

— Так, движение транспортных средств будет закрыто через железнодорожный переезд 2 километра ПК 8 по улице Матросова с 07:00 часов 11 октября до 19:00 часов 12 октября 2022 года, – пишет глава города.

Объехать перекрытый участок можно через другой переезд на улице Загородной. Ограничения снимут сразу после замены заграждения.

Также майор полиции из Невинномысска прошел во второй тур всероссийского конкурса «Народный участковый». Голосование по второму этапу проходит с 7 по 16 октября.