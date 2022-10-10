На Ставрополье в отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество с маткапиталом

Установлено, что в период с 2017 года по 2022 год две девушки обратились в министерство имущественных отношений Ставропольского края для того, чтобы их внесли в список лиц, которым государство выдаст квартиры. Так как девушки остались без попечительства родителей, они имели на это право.

Однако вскрылась афера с материнским капиталом еще из 2011 года, после которого их мать, у которой отобрали родительские права, получила материнский капитал за четвертого ребенка и купила жилплощадь. Утаив, что родительских прав у нее нет, женщина получила 450 тысяч рублей.

— Получив денежные средства, женщина приобрела домовладение и зарегистрировала право собственности в размере 1/4 доли на каждую из заявительниц, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Женщина незаконно получила материнский капитал и забрала у дочерей право получения квартиры от государства. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество с выплатами. Расследование продолжается.