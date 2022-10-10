Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды10 октября 2022 12:57

Ставшая мамой 28-летняя Анастасия Уколова познакомилась с мужем на Ставрополье

Еще в 13 лет в Пятигорске актриса влюбилась в своего мужа
Данил Юрков
Анастасия Уколова

Анастасия Уколова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно впервые ставшая матерью 28-летняя Анастасия Уколова рассказала о том, как познакомилась со своим мужем на Ставрополье. Еще в 13 лет в городе Пятигорске звезда и ее суженый начали свою историю в школе. Актриса рассказала об этом подробнее:

— Тогда это была первая любовь, а теперь это новый человек! Невероятно. В такие моменты кажется, что действительно кто-то наверху все спланировал еще тогда, заранее, – рассказывает о своих ощущениях Анастасия Уколова.

Также актриса созналась, что пополнение в семье произошло еще в середине сентября, однако рассказать она решила только сейчас. Новоиспеченную маму поздравляют в комментариях в соцсетях и оставляют пожелания. Ранее Уколова была замужем за режиссером, но, прожив три года вместе, они решили разойтись. Новая свадьба была сыграна в июле этого года.