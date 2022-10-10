За неделю с 3 по 9 октября на Ставрополье поймали 184 пьяных водителей

За последнюю неделю с 3 по 9 октября на Ставрополье правоохранители поймали 184 пьяных водителей, из которых 21 нарушитель попались на пьяной езде повторно. Самым «нетрезвым» за всю неделю стал вторник, 4 октября, когда поймали 32 нарушителя. В пресс-службе Госавтоинспекции показали наглядный пример на пьяном водителе, чью поездку прервали.

На прошлой неделе в Новоалександровском округе граждане сообщили правоохранителям о водителе с признаками опьянения. Сотрудники остановили машину. За рулем оказался 46-летний местный житель, который признался, что ехал с рыбалки, на которой выпил.

— Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличие почти 1,1 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – пишет ведомство.

На водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 по 2 лет, а также штраф размером до 30 тысяч рублей. Автомобиль увезли на штрафстоянку.