В Михайловске мануальный массажист подозревается в нанесении вреда здоровью во время сеанса

По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый сдела 46-летнему клиенту мануальный массаж в своем личном кабинете в Михайловске. Перед процедурой надо было обязательно сделать МРТ, без которого делать массаж нельзя, однако это не смутило массажиста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

— Массажист применил в ходе процедуры избыточную силу, что привело к причинению средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Согласно заключения эксперта вред здоровью причинен потерпевшему при выполнении массажа, – пишет ведомство.

На данный момент закрепляется имеющуюся на данный момент доказательственная база. Расследование уголовного дела по факту оказания некачественных услуг, не отвечающим безопасности жизни и здоровья продолжается.