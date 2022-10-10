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Происшествия10 октября 2022 13:14

В Михайловске мануальный массажист подозревается в нанесении вреда здоровью во время сеанса

Нанесен вред здоровью средней тяжести
Данил Юрков

По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый сдела 46-летнему клиенту мануальный массаж в своем личном кабинете в Михайловске. Перед процедурой надо было обязательно сделать МРТ, без которого делать массаж нельзя, однако это не смутило массажиста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

— Массажист применил в ходе процедуры избыточную силу, что привело к причинению средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Согласно заключения эксперта вред здоровью причинен потерпевшему при выполнении массажа, – пишет ведомство.

На данный момент закрепляется имеющуюся на данный момент доказательственная база. Расследование уголовного дела по факту оказания некачественных услуг, не отвечающим безопасности жизни и здоровья продолжается.