В Ставрополе 11 октября с 8:30 по 17:00 в домах на четырех улицах отключат воду. Это связано с ремонтом насосной станции на улице Ленина, 88. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

Где не будет воды

- на улице Мира № 117, 135, 137;

- на улице Ленина № 74/13, 74/15, 74/17, 88,98;

- на переулке Расковой № 3;

- на улице Гризодубовой №19, 27.

Во время отключения можно получить воду, которую будут привозить цистернами. Для этого надо подать заявку по номеру: 13-40.

По заявке можно получить не только воду, но и отопление. Так, нескольким детским садам, интернатам и больницам на Ставрополье по заявке дали тепло. Сообщается, что главы муниципалитетов могут сами решать, когда включать отопление. Также по просьбе жителей это может произойти раньше, чем наступят холода.