В Пятигорске 11 октября в домах на пяти улицах отключат свет. Как сообщается, все из-за ремонта линий электропередач. Об этом в своих официальных соцсетях написал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.
Микрорайон «Бештау» – с 13-30 до 16-30:
- ул. Ессентукская № 74, 72;
- ул. Адмиральского № 10.
Поселок Горячеводский – с 13-30 до 17-00:
- ул. Советская нечетные № 95-121, четные № 100-124;
- ул. Лысенковская нечетные № 95-109, четные № 104-124;
- ул. Родниковская нечетные № 11,13,15, четные № 14,16.
Также на четырех улицах в краевой столице будет отключена вода. Это связано с ремонтом на водонасосной станции на улице Ленина, 88. Воду во время отключения можно получить из привезенных цистерн, предварительно оставив заявку по номеру: 13-40.