В Пятигорске 11 октября в домах на пяти улицах отключат свет. Как сообщается, все из-за ремонта линий электропередач. Об этом в своих официальных соцсетях написал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Где и как долго не будет света

Микрорайон «Бештау» – с 13-30 до 16-30:

- ул. Ессентукская № 74, 72;

- ул. Адмиральского № 10.

Поселок Горячеводский – с 13-30 до 17-00:

- ул. Советская нечетные № 95-121, четные № 100-124;

- ул. Лысенковская нечетные № 95-109, четные № 104-124;

- ул. Родниковская нечетные № 11,13,15, четные № 14,16.

Также на четырех улицах в краевой столице будет отключена вода. Это связано с ремонтом на водонасосной станции на улице Ленина, 88. Воду во время отключения можно получить из привезенных цистерн, предварительно оставив заявку по номеру: 13-40.