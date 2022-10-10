На Ставрополье обнаружили хищение 37 млн при постройке домов для детей-сирот

В 2018 году в городе Новопавловске Ставропольского края в эксплуатацию ввели два многоквартирных дома для детей-сирот, однако спустя короткое время жильцы стали жаловаться на плохие условия проживания. На стенах появилась плесень, трубы стали протекать, система отопления нарушена.

Уже в июле 2019 года правоохранители нашли достаточно доказательств хищения застройщиком 37 млн рублей. Однако никто не предпринял меры к уголовному преследованию виновных лиц. Тогда прокуратура Кировского района стала разбираться в бездействии.

— Прокуратура Кировского района внесла требование в орган предварительного следствия. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования возбуждено уголовное дело, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь ход расследования по уголовному делу контролируется прокуратурой, виновных в хищении ищут, чтобы привлечь к уголовной ответственности.