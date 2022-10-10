В детских садах и родильных домах Ставрополя 11 октября включат отопление

В Ставрополе из-за понижения температуры и ухудшающейся погоды с 11 октября в детсады и родильные дома подадут тепло. Об этом в официальных соцсетях написал глава краевой столицы Иван Ульянченко.

— В связи с понижением температуры и ухудшением погодных условий, дал поручение с завтрашнего дня включить отопление в детских садах и родильных домах Ставрополя, – пишет глава города.

При этом на Ставрополье на данный момент по заявке с просьбой включить отопление подогрели батареи нескольким детским садам, интернатам и больницам.

Также 11 октября ожидаются ограничения. Так, в Ставрополе на четырех улицах с 8:30 до 17:00 отключат воду. На время ограничения ее будут привозить цистернами, поэтому жильцы домов смогут пользоваться водой во время ограничения. А в Пятигорске 11 октября на пяти улицах не будет света. Это связано с ремонтом линий электропередач.