Делегация СтГАУ вернулась с выставки «Золотая осень» с медалями и новыми проектами

Ключевым событием выставки «Золотой осени» стал круглый стол «Аграрная генетика в России: инструменты развития отрасли и подготовки кадров». Фото: пресс-служба СтГАУ

В Москве с 5 по 8 октября прошла Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2022». В качестве участников приехала делегация Ставропольского государственного аграрного университета, которая представила на выставке научные разработки. Проректор по научной и инновационной работе Ставропольского государственного аграрного университета Алексей Бобрышев также участвовал в сессии по генетике и селекции, организованной Инопрактикой и ВГАУ. Доклад ученого вызвал дискуссию о необходимых изменениях в российском племенном скотоводстве.

Ключевым событием выставки «Золотой осени» стал круглый стол «Аграрная генетика в России: инструменты развития отрасли и подготовки кадров». Алексей Бобрышев рассказал собравшимся об опыте СтГАУ в области селекции и генетики и результатах.

- Обострившиеся проблемы отрасли подталкивают нас к более активной работе в области обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения в областях, где у сельхозтоваропроизводителей высокая зависимость от импортного семенного и посадочного материала по некоторым отраслям до 80 %. В этой сфере имеется острый дефицит кадров. Совместно с ведущими научными и образовательными организациями и аграрными вузами России, дополняя возможности друг друга, СтГАУ будет реализовывать комплексный сквозной проект по генетике и селекции в животноводстве и растениеводстве, - заметил Алексей Бобрышев.

У Ставропольского государственного аграрного университета в этой области имеются заметные успехи. Для развития питомниководства в вузе создана сильная материально-техническая база, в том числе благодаря федеральному проекту «Приоритет-2030». Также есть знающий кадровый ресурс и опыт создания безвирусного посадочного материала. Ставропольские ученые также поделились планами реализации проекта.

- На первом этапе мы сконцентрируемся на традиционной селекции и обеспечим сельхозпредприятия достаточным количеством безвирусного посадочного материала. На втором этапе планируем разработать пакетные решения для садоводства, а затем внедрим ускоренную селекцию, - уточнил Алексей Бобрышев.

Большой интерес у животноводов и минсельхоза вызвал доклад профессора кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных СтГАУ Сергея Олейника. Ученый рассказал об организации селекционного контроля качества молока. Опыт был признан передовым. Регионам предложили его перенять, как это уже сделали в Татарстане и Самарской области.

Ставропольский ГАУ получил «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» получил Ставропольский ГАУ за перспективные научные разработки в области агротехники, ветеринарии и экономики АПК - 3 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей, а в конкурсе «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» ученые получили - 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы. Всего ученым удалось получить 14 медалей.

- Ставропольский ГАУ представил себя на главной агропромышленной выставке России достойно. Наш опыт, достижения и научные разработки, которые удалось реализовать благодаря участию в ФП «Приоритет-2030», вызвали интерес у коллег и поддержку минсельхоза РФ. Особое удовлетворение от участия в «Золотой осени» испытываем от того, что удалось заключить договоренности по внедрению наших разработок в регионах России, - подвел итоги участия делегации в выставке врио ректора СтГАУ Валентин Скрипкин.