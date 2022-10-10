В Ставрополе мужчина встретил кабана около кладбища

Житель Ставрополя повстречал кабана около Даниловского кладбища. По его словам, он возвращался домой поздно ночью и на пересечении улиц 8 Марта и Балахонова заметил вепря.

О случившемся мужчина рассказал в соцсетях. Как отметил очевидец, животное было достаточно крупным – «около 80 килограммов». К счастью, ставрополец не пострадал. Мужчина написал, что они с кабаном «разошлись мирно». Между тем, автор поста задал другим пользователям вопрос, что делать и куда звонить в случае встречи с диким животным.

В администрации Ставрополя прокомментировали ситуацию. Специалисты рассказали, что необходимо позвонить по номеру 112. Работники экстренной службы перенаправят обращение профильным специалистам.