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Общество10 октября 2022 17:46

Мобилизованным жителям Ставрополья выдадут спальные мешки, коврики и резиновые сапоги

Об этом заявил военный комиссар края
Инна МОРОЗОВА

Мобилизованным ставропольцам выдадут спальные мешки, резиновые сапоги и коврики. Об этом рассказал военный комиссар Ставрополья Владимир Тельнов.

Он подчеркнул, что все, что необходимое для экипировки мобилизованные могут получить в воинской части. Сюда также входят каски, бронежилет, сезонная одежда, берцы. Постельные принадлежности предусмотрены, но в полевых условиях будет удобнее спальник.

Ранее сообщалось, что семьям мобилизованных жителей Дагестана выдадут по сто тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.