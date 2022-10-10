Мобилизованным жителям Ставрополья выдадут спальные мешки, коврики и резиновые сапоги

Мобилизованным ставропольцам выдадут спальные мешки, резиновые сапоги и коврики. Об этом рассказал военный комиссар Ставрополья Владимир Тельнов.

Он подчеркнул, что все, что необходимое для экипировки мобилизованные могут получить в воинской части. Сюда также входят каски, бронежилет, сезонная одежда, берцы. Постельные принадлежности предусмотрены, но в полевых условиях будет удобнее спальник.

Ранее сообщалось, что семьям мобилизованных жителей Дагестана выдадут по сто тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.