Уровень заболеваемости коронавирусом на Ставрополье немного подрос

За последние сутки с 10 на 11 октября на Ставрополье немного продос уровень заболеваемости: выздоровели 701 человек, а заболели 105 человек, из которых 13 – дети. Это выше показателя вчерашнего дня. Госпитализация понадобилась 21 человеку, среди которых 6 несовершеннолетних.

— Уровень заболеваемости немного подрос. Летальных исходов зарегистрировано не было. Тем не менее помнить о мерах эпидпрофилактики все так же важно. Будьте здоровы! – пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Вакцинация продолжается: за минувшие сутки первый компонент получили 803 человека, а второй – 434.

Также напомним, что до конца 2022 года планируется модернизировать 75 медицинских учреждений. Уже готова 41 больница, а 34 ожидают ремонта. На ожидающих модернизацию будут сделаны госконтракты, по которым их будут чинить.