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Происшествия11 октября 2022 6:09

Пьяный водитель на Ставрополье не выдержал дистанцию и спровоцировал тройную аварию

Тест на алкоголь подтвердил пьяное состояние водителя
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, в поселке Иноземцево Ставропольского края на улице Гагарина примерно в 19:00 водитель «Мерседес Бенц С 180» ехал в сторону Пятигорска и не выдержал безопасную дистанцию. Из-за этого произошло столкновение с «УАЗом», который от удара влетел в «Фольксваген Туарег».

— В результате водитель и пассажир УАЗа госпитализированы с травмами головы и рваными ранами конечностей, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем «Мерседеса» сидел 48-летний житель Пятигорска, ему предложили провериться на алкоголь. Процедура показала, что в момент аварии мужчина был пьяный. На него составили административный протокол – за нарушения гражданину грозит лишение прав на срок до 2 лет, а также штраф до 30 тысяч рублей. Проводится проверка.