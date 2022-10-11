Ради участия в спецоперации ставропольцы скрывали диагнозы

На Ставрополье стали известны случаи, когда призванные скрывали свои диагнозы, из-за которых их могли не взять на специальную военную операцию. Об этом в прямом эфире Stv24 рассказал военком Ставрополья Владимир Тельнов.

— Каждому задается вопрос — есть проблемы со здоровьем? Никак нет, товарищ полковник. Наши врачи спрашивают, а жалоб человек не заявляет. Специально скрывают, чтобы попасть на выполнение спецоперации, – говорит военком.

Тельнов отметил, что если заболевания находятся, призванный не допускается к учениям, потому что после заболевания проявятся. Мобилизованные рассказывают о своих заболеваниях и отказываются от участия в СВО в единичных случаях.

Также сообщалось, что в Кисловодске открыли новый фонд поддержки мобилизованным и их семьям. Организация получила название «Кисловодск. За наших».