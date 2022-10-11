В Ставрополе и Невинномысске закрасили граффити со ссылками на сайты с наркотиками

Граффити с ссылками на интернет-ресурсы, продающие наркотики, были закрашены со стен домов в Невинномысске на улицах Гагарина, Менделеева, 50 лет Октября и в Ставрополе на проспекте Ворошилова, улицах 50 лет ВЛКСМ, Шпаковская, Пирогова. Об этом сообщает антинаркотическая комиссия Ставропольского края.

— К работам по «зачистке» были привлечены сотрудники местной администрации, волонтеры из числа молодежи, народные дружинники, а также представители управляющих компаний домов, пострадавших от рук нарковандалов, – пишет ведомство.

Также ведомство просит фотографировать такие надписи и обращаться к правоохранительным органам. Информацию о граффити можно дать по номеру «горячей линии»: +7 (905) 461-02-24.

Граффити закрашивают для того, чтобы обезопасить людей, в частности – несовершеннолетних. Так, недавно на Ставрополье поймали юных наркокурьерш с 21 свертком «синтетики». Самой старшей из них недавно исполнилось 18 лет.