«Kavkaz.Run – 2022»: «Ростелеком» поддержал серию спортивных забегов на Ставрополье

Курортные забеги «Kavkaz.Run» прошли в формате семейного фестиваля. Фото: company.rt.ru

«Ростелеком» поддержал крупнейший спортивный проект на Северном Кавказе — серию легкоатлетических курортных забегов «Kavkaz.Run». Национальный цифровой провайдер предоставил призы и организовал семейную спортивную эстафету. Всего в этом году в спортивных мероприятиях в Пятигорске, Ставрополе и Кисловодске приняли участие более 10 тыс. бегунов в возрасте от 3 до 85 лет, приехавших на соревнования со всей страны, от Калининграда до Владивостока.

«Лучшие атлеты, эталонные трассы, любимые спуски и подъемы, финиш на одном дыхании… Удовольствие от забегов по живописным местам Кавказских Минеральных Вод было бы не полным без партнеров, которые украсили наши спортивные праздники. Выражаем благодарность “Ростелекому” за отличные подарки взрослым участникам, за красивые кубки в руках детей, за возможность показать, что заниматься спортом всей семьей – это не только полезно, но и весело. Вместе мы сделали очередной шаг к тому, чтобы наш проект стал еще лучше», — рассказал Михаил Шоров, организатор забегов «Kavkaz. Run».

Курортные забеги «Kavkaz.Run» прошли в формате семейного фестиваля. Программа мероприятий включала бег, плавание, велогонки, скандинавскую ходьбу, трейлраннинг, плоггинг*. Наравне с профессионалами собственные рекорды ставили школьники и студенты, пенсионеры и сотрудники компаний. Призерам состязаний «Ростелеком» предоставил более 500 сертификатов на бесплатный просмотр контента популярного видеосервиса Wink.

В рамках соревнований «Kavkaz.Run» состоялся Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», в котором впервые приняли участие сотрудники Ставропольского филиала «Ростелекома». Команда связистов вместе с 700 коллегами-спортсменами из 115 населенных пунктов России пробежала дистанции 5 и 10 км. Массовое участие сотрудников национального цифрового провайдера в полумарафоне проходило под эгидой спортивно-благотворительного проекта «Бегу и помогаю».

«“Ростелеком“ — постоянный партнер различных проектов в крае. На Ставрополье при нашем содействии только в этом году проводились такие массовые мероприятия, как “На высоте”, “Ветер перемен”, “Киберфестиваль”, “Зарядка со звездой” и другие. Партнерами “Kavkaz.Run” — самого крупного спортивного события на Северном Кавказе — мы выступаем второй год подряд с целью поддержки здорового образа жизни. Бег, пожалуй, один из самых доступных видов спорта. Рядом с домом всегда найдется место, где можно устроить пробежку. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!», — прокомментировал Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Для участников спортивного праздника «Ростелеком» организовал эстафеты «Семейные старты»: полосу препятствий длиною 12 метров. Семейные команды из трех человек проходили ее на время. Самые быстрые спортсмены получили не только памятный видеоролик своего выступления, но и шанс выиграть суперприз VK Капсулу Мини.

«Что может быть лучше того, что дети активно проводят время? Только то, что они проводят его вместе с родителями! Решение пройти полосу препятствий принял сын Семен. Пока другие команды проходили эстафету, мы обсудили тактику. Семен старался изо всех сил, и на финиш мы прошли с хорошим результатом. Горжусь нами, а от “Ростелекома” ждем повторения в следующем году!», — поделился впечатлениями Павел Салов, участник эстафеты «Семейный старты».

Подробную информацию о социальных проектах, поддерживаемых «Ростелекомом», сервисах и услугах можно найти на сайте.

* Плоггинг (англ. plogging) — экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора