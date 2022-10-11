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Происшествия11 октября 2022 8:22

В Кисловодске произошла авария с четырьмя автомобилями

Водитель «Шевроле Нивы» не дал преимущество в движении, выезжая со второстепенной дороги
Данил Юрков

В городе Кисловодске Ставропольского края произошла авария с четырьмя машинами. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, где правоохранители узнали, что водитель «Шевроле Нивы» не предоставил преимущество в движении, выезжая со второстепенной дороги, и спровоцировал аварию.

— Медпомощь понадобилась 42-летней водителю "Пятнадцатой". Спровоцировал столкновение 60-летний местный житель, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Проводится проверка, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Как видно на кадрах, машины по инерции влетели в проезжающую навстречу «Ниве» отечественный автомобиль, который после врезалась в четвертого участника ДТП.

Авария, но уже тройная, произошла на Ставрополье с участием пьяного водителя, который и спровоцировал происшествие. Водителю грозит лишение прав на срок до 2 лет и крупный штраф.