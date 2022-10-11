Вклад от банка Уралсиб вошел в пятерку самых выгодных

Фото: банк Уралсиб

По итогам рейтинга, составленного в октябре этого года финансовым порталом «Выберу.ру», «Доход Private» от Уралсиб находится в числе Топ-5 краткосрочных рублевых вкладов. Его годовой процент составляет 8,2. Это одно из наиболее привлекательных предложений на сегодняшнем российском рынке депозитов.

При составлении рейтинга аналитики портала оценивали не только размеры процентных ставок, но и другие параметры. В числе наиболее значимых пунктов: срок, наименьшая сумма вклада, декларируемые договором условия для вкладчика, реальный денежный доход, который клиент должен в итоге получить, капитализация. И такие бонусные возможности, как лояльное отношение к досрочному закрытию, снятию денег либо пополнению счета в течение срока вклада и так далее. Уделялось внимание и удобству оформления услуги, например – в дистанционном режиме, онлайн.

В конкурсе на лучший депозитный продукт принимали участие пятьдесят ведущих отечественных банков, отобранных по активам на 1 февраля этого года.

Чтобы получить подробную информацию о том, какие вклады, помимо «Доход Private», сегодня предлагает банк Уралсиб, об их условиях, о других линейках продуктов достаточно обратиться к специалистам ближайшего филиала либо позвонить по номеру 8-800-250-25-00 (звонок бесплатный). А также зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»