Ставрополье почти полностью готово к подаче тепла людям

Почти на 100% готово Ставрополье к началу отопительного сезона. Сети теплоснабжения полностью готовы к использованию, а теплоснабжающие организации должны подготовить паспорта готовности до 1 ноября. К 15 ноября ожидается завершение готовности органов местного самоуправления.

— На сегодняшний день рисков по началу отопительного сезона нет, – рассказал глава министерства ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.

Также напомним, что в детсадах и родильных домах Ставрополя с сегодняшнего дня, 11 октября, включается отопление. Решение о подогреве батарей было принято из-за понижающейся температуры и плохой погоды.

В скором времени тепло будет подаваться во все социальные организации Ставрополья. Главы муниципалитетов могут сами решать, когда начать подачу отопления на вверенных им территориях.