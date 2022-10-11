Жителей Донбасса планируют перевозить на Ставрополье до 2024 года

Жителей Л/ДНР, Херсона и Запорожья, которые экстренно покидают территории, будут перевозить на Ставрополье до 2024 года. На сайте правовой информации Ставрополья появилось постановление губернатора Владимира Владимирова.

В постановлении прописано об обеспечении беженцев временными пунктами размещения, а также о перевозке граждан. За перевозку назначили ответственным министерство дорожного хозяйства. Краевые средства будут выделяться на обеспечение транспорта. Точная сумма не указана.

Также в Ставрополе благотворительный фонд помощи мобилизованным и их семьям за неделю собрал 10 млн рублей. Закупка припасов бойцам продолжается по просьбе военных частей. Также краевые средства помогают мобилизованным ставропольцам. О семьях солдат не забывают, им также оказывают всяческую поддержку.