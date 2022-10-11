На Ставрополье мужчина обвиняется в экстремизме и реабилитации нацизма

По данным следствия, 51-летний житель села Кочубеевского Ставропольского края с 2020 года неоднократно публиковал в комментариях соцсетей призывы к насилию в отношении некоторых рас. В том же году обвиняемый оставлял многочисленные комментарии в поддержку нацистского режима Германии времен Второй мировой войны.

— Данное уголовное дело СКР возбудил по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю. Следователь СК России собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мужчина обвиняется в призыве к экстремистской деятельности и в трех эпизодах реабилитации нацизма, которые приговором Международного военного трибунала установлены как преступления. Теперь обвиняемого будут судить.