В Ставрополе с дерева сняли домашнюю кошку, просидевшую на ветке целые сутки

Кошка спасалась от стаи собак и провела на дереве целые сутки. Фото: ПАСС СК

В Ставрополе прошла необычная спасательная операция. Домашняя кошка забралась на высокое дерево и не могла спустится с веток целые сутки. На помощь ей пришли ставропольские спасатели.

10 октября на станцию ПАСС СК поступил звонок. Спасателям звонил обеспокоенный местный житель, который рассказал, что его четвероногая любимица забралась на дерево и не может самостоятельно спустится уже сутки!

Сначала ставрополец старался сам снять испуганное животное с веток, но его питомец жалобно мяукал и не шел на контакт. Тогда хозяин решил привлечь к спасению сотрудников ПАСС СК, он объяснил специалистам, что на дерево его кошку загнали псы. Чтобы не оказаться в зубах у собак, кошка забралась высоко на дерево, а сама спуститься не смогла.

Прибывшие на место происшествия ставропольские спасатели воспользовались лестницей, поднялись к животному и спустили его. Спасенную домашнюю кошечку передали в руки хозяина. живАСП Ставрополя с помощью лестницы поднялись на помощь животному, сняли ее с дерева и вернули домашнего питомца хозяину.