На Ставрополье количество браков за 2022 год превысило число разводов

За 2022 год на Ставрополье зарегистрировано 11 тысяч браков, при этом разводов зарегистрировано около 9 тысяч. Также в крае обручились 505 иностранцев и людей без гражданства. Самая возрастная пара состоит из 86-летнего мужа и 74-летней жены.

— В этом году отмечается рост количества регистраций брака. При этом, браков зарегистрировано на две тысячи больше, чем разводов, – пишет управление по информационной политике правительства Ставропольского края. Вероятно, свою роль также исполнила возможность пожениться в течение дня для мобилизованных.

Также недавно сообщалось, что ставшая мамой 28-летняя актриса Анастасия Уколова познакомилась с мужем на Ставрополье еще в школьные годы. Еще в 13 лет в городе Пятигорске звезда и ее суженый начали свою историю в школе. Уколова рассказала о своих ощущениях по поводу первого ребенка.