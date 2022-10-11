Пьяный водитель на Ставрополье получил три административных протокола

В Буденновском округе Ставропольского края наряд ДПС остановил водителя, который выезжал со второстепенной полосы. Правоохранители заинтересовались водителем и остановили машину. За рулем сидел 37-летний житель села Покойное, который утверждал, что он пешеход. При этом о видеорегистраторе он, видимо, не подумал. Водитель начал скандалить и отказываться от выполнения требований инспекторов.

— Водитель потребовал проехать в наркологию, где медицинские работники установили состояние опьянения: прибор показал наличие паров этанола в количестве 0,91 мг на литр выдыхаемого воздуха, – пишет пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Тем не менее, мужчина не согласился с результатом прибора и подписал отказ от освидетельствования. В итоге водитель получил два протокола за отказ от теста на алкоголь и еще один за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Его лишили права управления на полтора года, а также ему надо оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.