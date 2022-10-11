«Россети Северный Кавказ» увеличили энергомощность объекту культурного наследия в Северной Осетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» провели комплекс мероприятий по увеличению мощности и надёжности энергоснабжения реставрируемого Дома-музея Евгения Вахтангова в столице Северной Осетии – городе Владикавказе.

Здание, в котором когда-то жил выдающийся режиссёр, актер и педагог, находится на завершающем этапе реставрации. Помимо театрального зала и арт-кафе, в нём воссоздают обстановку квартиры Евгения Вахтангова.

Максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств на объекте составляла 1 кВт. Для надёжного энергоснабжения Дома-музея, который несомненно станет точкой притяжения любителей театрального искусства, перед специалистами филиала «Севкавказэнерго» стояла задача удовлетворить запрашиваемую заявителем максимальную мощность в 150 кВт.

Для технического присоединения здания, являющегося объектом культурного наследия, энергетики смонтировали воздушно-кабельную линию электропередачи общей протяжённостью около 240 метров. В рамках производимых работ дополнительно установлено три опоры и проложен под землёй высоковольтный кабель (50 метров).