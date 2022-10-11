Золотой голос Аргентины даст концерты на Ставрополье

Латиноамериканские песни о любви - огненное аргентинское танго, знаменитые мексиканские болеро, светло-лирические народные песни Венесуэлы и страстные песни Сицилии исполнят аргентинский тенор Карлос Д'Онофрио и петербургские музыканты Даниил Рабовский, Владимир Кирасиров, Илья Финкельштейн и Йоель Гонсалес (Куба).

Прозвучат величайшие шедевры Марии Гревер, Ариеля Рамиреса, танго Карлоса Гарделя из кинофильма «Запах женщины», «История любви» Карлоса Альмарана, «Бесаме мучо» Консуэлы Веласкес, «Кисас кисас, кисас» О. Фарреса. Всю палитру музыкальных красок раскроют рояль, гитара, контрабас и кахон - главный персонаж музыки стран Латинской Америки.

Певцу с голосом цвета черного бархата аплодировали в тридцати странах. Артист поет итальянские и неаполитанские канцоны, испанскую сарсуэлу, музыку латиноамериканских композиторов и песни народов мира. Первый сольный концерт артиста в России состоялся в 2017 году. С тех пор российская публика горячо принимает артиста, с нетерпением ожидая новых выступлений Карлоса.

Зрителей (6+) ждут:

12 октября в 19.00 – г. Ессентуки, КЗ им. Шаляпина. Билеты по ссылке*

13 октября в 19.00 – г. Ставрополь, СДДТ. Билеты по ссылке*

*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССЫ ГОРОДСКИЕ БИЛЕТНЫЕ", ОГРН 1122366017245, Краснодарский край, г. Сочи, Рязанская ул., д.30, кв.29