Участницу спецоперации на Украине из Дагестана наградили медалью

Фото: пресс-служба Левашинского района Дагестана

Министр Обороны Российской федерации Сергей Шойгу наградил участницу специальной военной операции на Украине Аминат Алиеву медалью «За боевый заслуги». Об этом написали в пресс-службе Левашинского района Дагестана.

— Она более шести месяцев несет военную службу работая медиком в госпитале в специальной военной части на территории боевых действий, – пишет ведомство.

Поддержка бойцов, участвующих в СВО на Украине продолжается со всего Ставрополья. Так, недавно стало известно о том, что благотворительный фонд из Невинномысска отправил солдатам снаряжения на 30 млн рублей. Сама организация смогла собрать 40 млн всего за две недели.

Также ради участия в спецоперации некоторые мобилизованные на Ставрополье скрывали свои заболевания, из-за которых их могли не взять. Такой информацией поделился краевой военком.