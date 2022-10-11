Отопление в многоэтажках Ставрополя начнется с 13 октября

Сегодня, 11 октября, появилась информация о том, что с 13 октября в Ставрополе начнется отопительный сезон. Такое постановление подписал глава города Иван Ульянченко. Районные администрации и коммунальные службы уже начали подготовку к подаче тепла по городу.

— Несмотря на то, что пока нет устойчивого похолодания, прогнозы неблагоприятные. Поэтому принято решение досрочно начать отопительный сезон в социальных объектах, а также в жилом фонде, – сказал мэр города. Через два дня многоэтажки начнут отапливаться.

Также сегодня в детских садах и родильных домах Ставрополя включили отопление. Такое решение было принято из-за похолодания и дождей.

Также напомним, что Ставрополье почти на 100% готово к отопительному сезону. Сети теплоснабжения полностью готовы к использованию, а теплоснабжающие организации должны подготовить паспорта готовности до 1 ноября.