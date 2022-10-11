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Общество11 октября 2022 16:24

Карту «Тройка» внедряют в общественном транспорте Ставрополя

Стоимость проезда составит 16 рублей
Инна МОРОЗОВА

С 10 октября в Ставрополе ввели оплату проезда картой «Тройка» во всех троллейбусах, а также в автобусе, который следует по маршруту №15.

Стоимость проезда по карте составляет 16 рублей.

Как сообщил заместитель министра дорожного строительства и транспорта Борис Борисов, «Тройку» будут тестировать в транспорте Ставрополя в течение нескольких месяцев. После этого миндор примет окончательное решение.

Купить карту «Тройка» можно в пункте выдачи проездных билетов ГУП СК «Крайтранс». Пополнять ее можно в банкомате Сбербанка.