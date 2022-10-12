«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения Города воинской славы в Ингушетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» ведут капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) «Малгобек-Раздольная». Комплекс технических мероприятий реализуется в рамках подготовки сетевого комплекса к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2022/23 гг.

Энергообъект класса напряжения 35 кВ обеспечивает энергоресурсом отдаленное сельское поселение Вежарий-Юрт и Город воинской славы – Малгобек. От его стабильной работы зависит в том числе надежное электроснабжение нефтяных скважин.

Энергетики относят Малгобек к числу особо важных зон контроля. Город уже 15 лет носит почётное звание, присваиваемое «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

«Малгобек – один из символов пути наших отцов и дедов, которые показали самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине. Помня об их мужестве, мы сами становимся лучше – сильнее, честнее, добрее. Безусловно, Город воинской славы мы относим к числу особо важных зон контроля. И ремонт воздушной линии «Малгобек-Раздольная» – всего лишь один из пунктов Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. На данном участке мы запланировали и реализовали комплекс технических мероприятий, который позволит обеспечить надежное функционирование сетевого комплекса в период максимума нагрузок», – рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

В рамках подготовки к зиме линии электропередачи «Малгобек-Раздольная» специалисты усилили дефектную опору, заменили 85 выработавших свой ресурс изоляторов, 2,5 километра ветхого провода.

Задание выполняют 12 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов. Предприятие задействовало на участке 4 единицы спецтехники.