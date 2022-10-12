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Происшествия12 октября 2022 5:52

На Ставрополье произошла смертельная авария из-за нарушения очередности проезда

Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу и погиб в происшествии
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 11 октября примерно в 9:20 на 28 км автодороги «Александровское – Новоселицкое – Буденновск» водитель «ВАЗ-21104» выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю «Мерседес Бенц». В результате произошло столкновение, обе машины вылетели в кювет и множество раз перевернулись.

— От полученных травм 39-летний водитель ВАЗа, житель села Новоселицкого, от полученных травм скончался, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Погибший водитель имел четырехлетний стаж вождения, злостным нарушителем правил дорожного движения не являлся. У него взят биозабор крови на установления состояния опьянения.

Водитель иномарки, 24-летний житель Предгорного округа, в происшествии не пострадал. По факту автоаварии проводится проверка. Водителя также проверят, чтобы убедиться, не нарушил ли он правила движения.