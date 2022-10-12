Средняя зарплата на Ставрополье в 2022 году стала выше на 9,7%

В Ставропольском крае средняя заработная плата за январь-июль 2022 года составила 39175,5 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель стал выше почти на 10%. Информацию предоставила пресс-служба Северо-Кавказстата.

При этом рост средней зарплаты за год отмечается в 18 областях. В процентном соотношении за период с января по июль 2022 в сравнении с 2021 годом уменьшение платы замечено в сферах добычи полезных ископаемых (97,8%), финансовой и страховой деятельности (79,6%), профессиональной, технической и научной деятельности (95,8%), а также в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг (97,6%).

В крае рабочей силой считаются 1385,3 тысячи человек возрастом от 15 лет и старше, из которых занятые – 1326,1 тысячи, а 59,1 тысячи – безработные. При этом к августу 2022 года в службе занятости зарегистрировались 10 тысяч человек, 7,1 тысячи этих людей получали пособие по безработице.