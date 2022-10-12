Трудовой мигрант из Узбекистана в Ставрополе попался с 31 свертком наркотиков

На улице Щорса в краевой столице правоохранители задержали 25-летнего гражданина Узбекистана в состоянии наркотического опьянения, который имеет патент на работу. При личном обыске у мужчины нашли при себе 31 сверток «синтетики», а после были обнаружены два пакетика в свежесделанных «тайниках».

— В отношении иностранца возбуждено уголовное дело, результатов предварительного расследования он будет дожидаться в следственном изоляторе, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Также 90 граммов «синтетики» носил с собой наркодилер, которого задержали за мелкое хулиганство в городе Пятигорске. Мужчина хотел распространить наркотик по городу путем «закладок», однако не успел совершить преступление, попавшись на административном правонарушении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.