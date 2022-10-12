За восемь месяцев 2022 года ставропольское производство сократилось на 1,3%

Снижение объемов производства в Ставропольском крае замечено за тремя секторами промышленного производства – за добычей полезных ископаемых (на 3,3%), за обрабатывающей отраслью (на 1,6%), а также за тепло- электроэнергетикой (на 1,3%). При этом водоснабжение показало позитивную динамику в сравнении с прошлым годом.

— Сектор водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений показали рост на 4,4% к январю-августу 2021 года и на 6,7% к августу 2022 года, – пишет пресс-служба Северо-Кавказстата.

Объем отгруженных товаров, произведенных на Ставрополье промышленниками в 2022 году, в деньгах составил 394,6 млрд рублей. В сравнении за январь-август 2021 года показатель стал выше на 16,7%.

Рост замечен и за обрабатывающим производством (394 млрд – на 16,6%), добычей полезных ископаемых (29 млрд – в 1,5 раза), водоснабжением (10,9 млрд – на 13,7%), а также за обеспечением энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха (53 млрд – на 3,6%).