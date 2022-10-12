Пресс-служба ПАСС Ставропольского края рассказала про то, как при возникновении опасности найти укрытие в регионе. Для начала они предложили ознакомиться с терминологией:

– Нередко можно встретить три разных названия: убежище, укрытие и противорадиационное укрытие. Так называют классы защитных сооружений, отличающиеся по предназначению, – пишет ведомство. На Ставрополье есть только два вида укрытий.

Убежище – это укрытие для работников стратегически важных оборонных объектов, представленное в виде герметичного бункера с системами жизнеобеспечения. А простые укрытия служат для всех групп населения, они спасают от ударов фугасных, осколочных снарядов и от обрушения зданий: ими могут быть подвалы, подземные переходы и другие объекты.

Информацию об укрытиях можно получить на месте. Работники могут узнать у руководителей организации. Неработающее население получает информацию в управляющих компаниях и ТСЖ. А школьники и студенты могут узнать все необходимое у руководителей учебных заведений.